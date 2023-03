A Diocese de Leiria-Fátima recebeu da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja cinco nomes, avançou este sábado em comunicado.

Segundo o comunicado, dos cinco nomes três eram de padres. E já morreram. Os outros dois nomes são de leigos, tendo afastado um “das funções que exercia” “por precaução”. A identificação do outro nome ainda “não está cabalmente determinada, podendo tratar-se de uma pessoa já falecida, diz o comunicado.

D. José Ornelas, bispo desta diocese, segundo o comunicado, confrontou “os dados existentes na Diocese”, tendo feito “uma investigação adicional”, com os resultados divulgados. Em comunicado diz ainda que a Diocese de Leiria-Fátima, a sua Comissão de Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis e todos os organismos que a compõem, continuam empenhados (…) em acolher, escutar e acompanhar as vítimas e em prevenir e tratar devidamente qualquer forma de abuso de menores e adultos vulneráveis, adotando uma atitude de ‘tolerância zero’ perante tais situações.”

Depois de terem recebido da Comissão Independente a lista dos nomes dos alegados abusadores ainda no ativo, as dioceses têm vindo a divulgar o que decidiram em relação aos nomes recebidos. Conforme o levantamento já feito pelo Observador, alguns bispos diocesanos anunciaram o afastamento dos suspeitos, mas houve casos em que os bispos revelaram que não tinham recebido informação nova, que já tinham suspendido aqueles padres, que precisavam de dados adicionais ou até que não conheciam os nomes em questão.

Na conferência de imprensa do início de março da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e após receber o relatório independente, D. José Ornelas deixou a ideia de que cada caso seria um caso e cada diocese seria responsável por averiguar os nomes que lhe dizem respeito, mas sem a identidade dos acusadores será muito difícil fazer alguma coisa.

“É uma lista de nomes. Sendo uma lista de nomes, sem outra caracterização, torna-se difícil essa investigação, exige redobrados esforços“, disse, então, o bispo, sublinhando que “o que se pode é confrontar com as informações que tenhamos acerca de tais nomes”. Garantiu que todas as normas civis e canónicas vão ser seguidas.

Depois da conferência de imprensa vários bispos tiveram declarações mais assertivas em prol do afastamento dos padres suspeitos que ainda estivessem no ativo. Os bispos de Angra e Évora foram, aliás, os primeiros a afastar de funções alguns suspeitos. E D. José Ornelas acabou por declarar, em entrevista ao Expresso, não ter conseguido comunicar bem nessa conferência de imprensa. “Não fui feliz. Não consegui passar aquilo que levava para dizer”, disse.