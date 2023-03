Pelo menos seis pessoas morreram, no noroeste do Peru, em inundações desencadeadas pela ação do ciclone Yaku, disse, na sexta-feira, a agência de proteção civil peruana.

“Até agora [sexta-feira], houve seis mortes”, indicou a agência, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

As inundações, causadas por chuvas fortes e rios a transbordar, começaram esta semana e aumentaram nas últimas 48 horas, afetando áreas urbanas e rurais nos departamentos costeiros de La Libertad, Lambayeque, Piura e Tumbes (norte).

O ciclone Yaku, que se encontra a cerca de 500 quilómetros da costa peruana, “é um fenómeno muito invulgar que provocou uma intensificação da precipitação no norte” do país, disse o diretor da proteção civil peruana, César Sierra, à rádio Exitosa.

Este tipo de “ciclone não organizado, diferente dos ciclones tropicais”, de acordo com o Serviço Meteorológico Peruano (Senahmi), está associado ao fenómeno climático El Niño, que provoca o sobreaquecimento das águas do oceano Pacífico, ao largo da América do Sul.

Num relatório divulgado mais tarde, o chefe do Instituto de Proteção Civil do Peru, Carlos Yañez, indicou que “até agora e desde o início da estação das chuvas [há pouco mais de três meses], houve (…) 58 mortes”, sem especificar circunstâncias ou datas.