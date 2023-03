O padre Jorge Duarte, diretor do gabinete de comunicação da diocese do Porto, manifestou-se “desiludido” com as recentes declarações do Presidente da República, que, numa entrevista à RTP e ao Público, recorreu a essa mesma expressão — falou numa “desilusão” — para comentar a postura da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) no que diz respeito à questão dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Marcelo, defende o sacerdote, “não deve apontar à Igreja”. E sacerdotes não são “grupo de pedófilos”, defende Jorge Duarte.

Em declarações esta sexta-feira ao Jornal 2 na RTP2, Jorge Duarte referiu que, enquanto Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa não deveria ter sido “tão leve” ao repreender a atuação da Conferência Episcopal. “Penso que todos nós devemos respeitar a função que temos. À partida, não me parece de bom tom pôr em causa a boa fé e a boa intenção [da Igreja]”, afirmou o representante da Diocese do Porto.

“Eu, do Presidente da República, esperava outra coisa, pelo menos esperava que ele desse a boa-fé e as boas intenções a quem está procurar ser justo e a não esconder nada”, lamentou Jorge Duarte.

Sobre as críticas do Presidente relativamente ao tempo que a CEP demorou a reagir ao relatório da Comissão Independente, Jorge Duarte assinalou que “depressa e bem há pouco quem”. “Num caso tão complexo, com a coragem que a Igreja teve em abrir o dossier [dos abusos] e a tentar sarar a ferida, todos devem compreender as dificuldades que há.”

O diretor do gabinete de comunicação da diocese do Porto confessa sentir “muita vergonha” de todo este fenómeno no seio da Igreja. “Se tivesse um colega confirmado como abusador, não ouviria da minha parte palavras muito meigas.”

No entanto, Jorge Duarte também não considera justo que se “confunda a árvore com a floresta”. “Neste momento, há certa perceção de que nós na Igreja somos uma associação de criminosos e que os padres são um grupo de pedófilos”, insurge-se o responsável, garantindo que isso é “mentira”.

Relativamente à decisão da diocese do Porto de não suspender para já os sete padres suspeitos de abusos no ativo, Jorge Duarte considera que é necessário mais dados para afastar os alegados abusadores sinalizados pela Comissão Independente, daí a necessidade de terem sido pedidas mais informações à investigação histórica. “É importante haver factos e indícios”, assinalou.

“É preciso fazer isto com bom senso”, apelou o responsável da diocese do Porto, preferindo colocar o foco nas vítimas. “Elas é que são o importante. As vítimas têm de estar no centro.”