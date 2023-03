Os portugueses Tiago Apolónia e João Geraldo qualificaram-se este sábado para a segunda eliminatória do Smash de Singapura em ténis de mesa, ao contrário da compatriota Fu Yu, que foi eliminada na ronda inaugural da prova.

No setor masculino, Tiago Apolónia (59.º colocado no ranking mundial) e João Geraldo (53.º) impuseram-se na estreia por categórico 3-0, ao egípcio Omar Assar (27.º), pelos parciais de 11-8, 11-4 e 11-9, e ao belga Martin Allegro (84.º), por 11-8, 11-8 e 11-5, respetivamente.

Fu Yu (20.ª do mundo) perdeu na ‘negra’ com Chien Tung-Chuan, de Taipé (131.ª), por 3-2 (11-4, 7-11, 11-7, 10-12 e 7-11), enquanto Jieni Shao (48.ª) apenas se vai estrear na competição no domingo, frente à alemã Nina Mittelham (15.ª).

Na segunda ronda, equivalente aos 16 avos de final, Tiago Apolónia vai defrontar o chinês Fan Zhendong, líder da hierarquia mundial, enquanto João Geraldo terá um confronto, teoricamente, mais acessível com o japonês Shunsuke Togami (49.º).