Os vencedores da 7.ª edição dos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), que contam com dezenas de festivais portugueses entre os nomeados, são hoje anunciados numa cerimónia na Maia, no âmbito do Talkfest — Internacional Music Festivals Fórum.

Na categoria de Melhor Grande Festival estão nomeados os portugueses Festival Músicas do Mundo (Sines), Kalorama (Lisboa), North Music Festival (Porto), Rock in Rio Lisboa e Viana Bate Forte (Viana do Castelo).

Além destes, entre as dezenas de festivais portugueses nomeados, alguns em mais do que uma categoria, estão também Bons Sons (Tomar), Authentica (Braga), Festival N2 (Chaves) e EA Live (Évora).

Nesta edição, os nomeados estão distribuídos por 23 categorias, às quais se juntam dois prémios Excelência, um dos quais distingue uma entidade e outro uma personalidade.

Em algumas categorias os vencedores são escolhidos por um júri e, noutras, como Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato e Melhor Novo Festival, pelo público. O público pode votar ‘online’, até 16 de janeiro.

Este ano, é atribuída pela primeira vez uma distinção de Contribuição para a Igualdade, cujo vencedor será escolhido por um júri.

Serão também atribuídos prémios, entre outros, ao Melhor Cartaz, Melhor Festival ‘Indoor’ (em recinto coberto), Contribuição para a Sustentabilidade, Melhor Atuação Internacional, Melhor Uso da Tecnologia e Melhor Festividade.

Promovidos pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards visam distinguir os melhores festivais que se realizam em Portugal e Espanha.

A cerimónia de entrega dos premiados acontece no âmbito do Talkfest — Internacional Music Festivals Fórum, que decorre entre hoje e 17 de março, na Maia e em Lisboa.