Não há forma de democratizar uma tecnologia, como a dos veículos eléctricos, sem propor ao mercado soluções baratas, que possam servir a todo o tipo de condutores. Daí que desde o anúncio da Volkswagen em 2019, em que o construtor alemão afirmou estar a trabalhar no desenvolvimento de “modelos baratos a bateria com preços de até 20.000€”, se aguardam mais informações sobre o que potencialmente será o modelo mais popular do maior grupo europeu. Sobretudo porque ao “mini eléctrico” da VW se irão juntar propostas similares da Skoda, Cupra e Seat.

Este é o Cupra Urban Rebel, o "irmão" do ID.2 que deverá ter dimensões similares e formas não muito distintas 5 fotos

Os alemães do Grupo Volkswagen não estão sozinhos nesta procura por automóveis alimentados exclusivamente a bateria que sejam simultaneamente acessíveis para todos, uma vez que a Dacia se antecipou, colocando em 2021 uma versão no mercado por apenas 16.800€ – valor que a guerra e a inflação trataram de elevar para 20.400€. Inicialmente o motor fornecia apenas 45 cv, o que não o impediu de se tornar um sucesso, tendo já em 2023 surgido uma versão Extreme, com 65 cv e um preço pouco mais elevado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Save the date! ???? Join our livestream on March 15, at 6:20pm CET, and find out more about our new design language, our vision for the future and more! #VWforthepeople #Volkswagen pic.twitter.com/iZlqRZgnkG — Volkswagen News (@volkswagen) March 9, 2023

O novo VW eléctrico tem apresentação agendada para 15 de Março, às 17h20 (hora portuguesa), e promete uma nova linguagem estilística, rompendo com a que a habitualmente conhecemos nos ID.3, ID.4 e ID.5. O eléctrico barato da VW será construído em Espanha, mais precisamente em Martorell, próximo de Barcelona, numas instalações que ainda têm de ser adaptadas à produção de veículos eléctricos, alimentados por baterias que serão fabricadas um pouco mais a sul, em Valência, com ambas as instalações a serem subsidiadas pelo Governo espanhol. Daí que, apesar de ser apresentado dentro de dias, o VW ID barato só deverá começar a ser produzido em 2025, prevendo-se que o preço se aproxime mais dos 25 mil euros devido à actual conjuntura.

A plataforma que suporta este novo VW, bem como os Skoda, Cupra e Seat, será a versão curta da MEB do ID.3, que pode montar um motor por eixo. Mas quando utiliza apenas um motor, instala-o à frente, o que permite uma suspensão traseira mais simples, leve e barata.

Para o interior a VW também tem algumas ideias para poupar nas versões mais acessíveis, de usar o smartphone como ecrã central a uma construção mais simplificada para tablier e bancos, soluções que apresentou juntamente com o protótipo ID. Life, que pode ver em baixo: