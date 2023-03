Alexandre Patrício Gouveia, gestor e ex-dirigente do PSD, morreu este domingo aos 71 anos, avançou o DN, tendo o Observador confirmado a informação.

Foi administrador do El Corte Inglés em Portugal, foi vice-presidente do Banco Chemical Portugal, entre outros lugares de gestão. Licenciado em Ciências Sociais e Políticas e em Gestão de Empresas, foi adjunto para os Assuntos Económicos no gabinete do primeiro-ministro Pinto Balsemão entre 1981 e 83, ano em que passou a adjunto do gabinete do ministro do Comércio Álvaro Barreto, onde ficou um ano.

Irmão de António Patrício Gouveia e Teresa Patrício Gouveia nunca deixou de tentar descobrir o que aconteceu em Camarate, no acidente de avião que vitimou o irmão, que ia na comitiva de Sá Carneiro e Amaro da Costa, que morreram naquele 4 de dezembro de 1980. Pinto Balsemão foi um dos seus alvos, já que contestou a sentença de queda acidental do avião que o Governo de então considerou. Para Patrício Gouveia não terá sido um acidente, mas um atentado.

Atualmente era presidia à Fundação Aljubarrota. Foi comentador e escreveu vários artigos de opinião no Observador.

O Presidente da República já reagiu, dizendo que Alexandre Patrício Gouveia “transformou em causa da sua vida a identidade histórica e cultural de Portugal, tendo, em particular, sido inspirador e Presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota, que, para além do centro interpretativo da batalha, tem desenvolvido relevantes atividades culturais e educativas”.

O velório de Alexandre Patrício Gouveia decorre esta segunda-feira na Basílica da Estrela, a partir das 18 horas, segundo o DN.