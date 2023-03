Um golo, uma assistência, o prémio de MVP, elogios de todos os companheiros, uma goleada carimbada em cima “da” goleada. Depois do descalabro em Anfield frente ao Liverpool, o Manchester United teve a melhor reação possível com um triunfo frente ao Betis na primeira mão dos oitavos da Liga Europa que praticamente garantiu a passagem à próxima ronda. Bruno Fernandes, criticado por quase tudo e todos na sequência do clássico da Premier League, respondeu em campo com aquilo que melhor sabe fazer mas nem isso acalmou a discussão nascida no passado fim de semana: será o português a melhor opção para ter a braçadeira?

“O capitão tem de ser influente, um líder, uma pessoa calma. Não acho que ele seja a pessoa ideal para ser capitão de equipa. Na verdade, ele é o sub-capitão, na ausência do Maguire. Seguindo em frente, ao jogar os grandes jogos, a lutar por títulos, a jogar finais de Champions, um capitão com menos emoções à flor da pele seria melhor. Com o Liverpool, ele jogou numa posição em que não está confortável. Sacrificou-se por isso. Mas vimos que ele estava frustrado com os companheiros de equipa, não deverá estar orgulhoso do que aconteceu. Fazia gestos com os braços, empurrou um árbitro… O Bruno Fernandes vem de Portugal, onde eles fazem esse tipo de coisas a toda a hora, mas em Inglaterra não é aceitável. Ele tem de tentar livrar-se destas coisas irritantes no futuro”, comentou o ex-internacional Paul Scholes na BT Sports.

“Ele foi o melhor jogador em campo e isso mostrou a sua personalidade. Desempenhou um papel um pouco mais profundo esta noite, foi brilhante. Foi um líder na criação de jogadas de profundidade e a controlar o ritmo do jogo. Fez muitos bons passes nas entrelinhas e, a partir daí, criámos oportunidades. Liderou a equipa desde o primeiro minuto pelo seu jogo. Com posse de bola, ditou o ritmo do jogo e marcou um golo, por isso, estou feliz”, elogiara Erik ten Hag, que apesar de todo o ruído continuava a defender o seu médio e capitão, passando ao lado da discussão da braçadeira e colocando o enfoque naquilo que o número 8 conseguia dar à equipa. Mais uma vez, foi isso que aconteceu. Do bom, sendo de novo um dos mais ativos do Manchester United em campo, ao mau, sendo de novo um dos que mais protestava com as decisão do árbitro. E foi o internacional português que segurou a equipa que jogou com dez durante uma hora de jogo…

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.