É um distopia e isso por si basta para chamar. Escola para boas mães, primeiro livro de Jessamine Chan, ex-editora da Publishers Weekly, tem conseguido leitores, foi nomeado para vários prémios, tem feito caminho entre clubes de leitura e está neste momento a ser adaptado para formato televisivo.

No centro da narrativa, temos Frida Liu. Abandonada pelo marido três meses depois do nascimento da filha, Harriet, concilia o trabalho com a maternidade. Um dia, deixa a filha sozinha durante duas horas para ir ao escritório. A partir daí, dá-se o mote para o romance, cuja proposta é a de um mundo em que o Estado vigia mães que falham e as corrige num programa de reeducação à força. Assim, Frida perde a guarda, o pai passa a tomar conta da criança, com a namorada nova – nos dois sentidos: de pouco tempo e de juventude – e começa a distopia.

Frida passa meses a ser vigiada em casa, e a vigilância é séria: não apenas há câmaras que lhe monitorizam os passos como as visitas à filha são supervisionadas. No cenário desta avaliação, tudo parece uma resposta errada, tudo é uma forma de acusação. Até o facto de a casa estar limpa cria problemas, suspeitas. Chorar ou não chorar também vai para o mesmo lado: se o faz, é carente; se não o faz, não tem remorsos. Em cima dela, só há suspeita.

