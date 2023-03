“É aceitável que se passem coisas desta gravidade dentro do Governo e o primeiro-ministro nunca saiba de nada?”. A questão foi deixada por Luís Marques Mendes, nos seus comentários habituais na SIC este domingo, a propósito do caso TAP. O advogado, salientando que António Costa “não tem responsabilidade direta neste caso”, questiona, no entanto, o facto de se passarem estes casos e o primeiro-ministro não saiba. “É aceitável que os ministros escondam do primeiro-ministro questões essenciais da governação e nada aconteça? A culpa é só dos ministros ou é também da falta de liderança e de autoridade do primeiro-ministro?”. As perguntas ficam feitas. “Há tantos casos dentro do Governo e o primeiro-ministro nunca sabe de nada?”. “São muitos os casos e casinhos e o primeiro-ministro nunca sabe de nada. É muito estranho e alguém tem de esclarecer isto”.

Marques Mendes foca a sua atenção em Pedro Nuno Santos, que considera o maior “responsável deste imbróglio” que já se demitiu. A Inspeção-Geral das Finanças (IGF), nos factos que aponta, “é demolidora para si [para o ex-ministro das Infraestruturas]. Durante muito tempo, Pedro Nuno Santos andou a faltar à verdade. Quando se demitiu, parecia que o seu secretário de Estado era um vilão e ele, ministro, um herói. Um ‘coitado’, que até se demitiu sem ter culpa nenhuma! Afinal, vem a saber-se agora que ele sabia de tudo desde o início”.

Para o comentador, o ex-ministro sabia de tudo, da negociação e da indemnização. E critica ainda o facto de o seu ministério não ter analisado nada antes de autorizar a indemnização a Alexandra Reis que a IGF considerou nula por não ter respeitado preceitos legais.

