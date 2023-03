A 95.ª edição dos Óscares de Hollywood tem lugar na noite de domingo para segunda-feira e será mais uma vez transmitida em directo pela RTP1. Antes, haverá uma emissão especial de antecipação conduzida por Mário Augusto. Jimmy Kimmel regressa como apresentador da cerimónia, que terá lugar no já conhecido Dolby Theatre a partir da 01.00 da madrugada, prevendo-se que termine por volta das 04.00, já que a duração excessiva, a par da crescente politização, têm sido apontadas como causas da contínua e cada vez mais considerável quebra de audiências do acontecimento nestes últimos anos.

O filme “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, lidera a lista de nomeações este ano, com 11, seguido de “A Oeste Nada de Novo”, de Edward Berger (uma produção da Netflix) e de “Os Espíritos de Inisherin”, de Martin McDonagh, com nove cada um, e de “Elvis”, de Baz Lurhmann, com oito. E nunca é demais recordar que a curta-metragem de animação “Ice Merchants”, de João Gonzalez, é o primeiro filme português a ser nomeado aos Óscares e voltará a fazer história se ganhar a respectiva estatueta. Eis a nossa lista de possíveis vencedores e vencedores alternativos nas principais categorias dos Óscares deste ano.

Melhor Filme

