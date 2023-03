O placard publicitário à entrada de Allston, um bairro nos arredores de Boston, EUA, diz tudo. “Precisa de carro? Namore o nosso filho”, para depois especificar que os pais se comprometem a oferecer um carro a quem namore com o filho, um jovem em vias de entrar para a universidade. O veículo em causa é um Buick Regal de 2004 que, segundo os actuais proprietários, “está limpo, sem ferrugem e com apenas 40 mil milhas”, cerca de 64.000 km.

Se o “prémio” para namorar com o filho é evidente, um Buick, o objectivo dos pais salta igualmente à vista na primeira linha do anúncio, quando os pais confidenciam que o jovem é “inteligente, mas socialmente muito tímido”. Isto implicava que a potencial “namorada” tivesse alguma pachorra e fosse capaz de encarar a relação amorosa como um negócio ou um investimento.

As candidatas a ganhar o carro – dedução nossa, uma vez que o anúncio da família não limita o género da pessoa para namorar o filho – tinham apenas de enviar um email para “date our son” (DateOurSon@gmail.com) e foram muitos os contactos. Tantos que o email em causa passou a emitir a resposta automática “Ei!, Obrigado pelo seu interesse em namorar com o nosso filho. Recebemos muitas respostas mas vamos anunciar uma decisão final até 9 de Março. Voltamos em breve ao seu contacto! Allison & Laird”.

Depois de todo o interesse inicial, que levou este anúncio divulgado no Reddit a tornar-se viral, tornou-se público que na realidade se tratava de uma promoção a um novo filme, denominado “No Hard Feelings”, dirigido por Gene Stupnitsky e em que Jenifer Lawrence representa uma mulher que está disposta a qualquer coisa para ter o carro e Andrew Feldman é um rapaz de 19 anos que os pais pretendem que entre na universidade já mais rodado, em termos de vida social e sexual.

Como não podia deixar de ser, as candidatas a contactar a “família” sentiram-se exploradas quando souberam estar a participar numa promoção a um filme, acusando a iniciativa de as retratar como prostitutas. Há quem defenda que isto se tornou óbvio no momento em que decidiram participar, o que de uma forma ou de outra ajudou a promover o “No Hard Feelings”, que estreia nos EUA a 23 de Junho.