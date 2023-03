O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, disse, este domingo, que “respeitava, mas não concordava” com a opinião do Presidente da República relativamente à atuação da Igreja Católica após o relatório da Comissão Independente. “Foi uma desilusão a posição da CEP. Ficou aquém em todos os pontos que eram importantes”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa numa entrevista ao Público e à RTP1.

Em declarações à RTP1, o presidente da CEP sinalizou que “toda a gente tem o direito de se iludir ou desiludir”. “Acho que se alguém lê o comunicado [da CEP], vê que a gente fez questão de traçar rumos daquilo que era preciso”, indicou D. José Ornelas, acrescentando que já são visíveis as primeiras “consequências”.

“Dizer que a igreja não assume responsabilidade? Não, está lá escrito”, vincou D. José Ornelas. Sobre o pedido de rapidez de ação por parte do Presidente da República, o líder da CEP sinalizou que para “identificar as pessoas” é preciso “ter alguns dados com solidez”, processo que demora algum tempo.

D. José Ornelas rejeitou uma “caças às bruxas”. Confrontado com o facto de algumas dioceses não terem para já afastado alguns padres no ativo suspeitos de abusos, o presidente da CEP vincou que não “têm de muitos, nem poucos”, apontando para uma maior robustez nos dados.

As listas da Comissão Independente “foram tomadas a sério”, garantiu o responsável da CEP, sublinhando que “ninguém quer encobrir nada”. “Não há duvida nenhuma que, identificada uma pessoa que cometeu abusos, deve ser retirada do serviço.”