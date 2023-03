O vulcão Merapi, situado na ilha de Java, na Indonésia, entrou em erupção no sábado, cobrindo de cinzas vários edifícios e campos das aldeias daquela ilha.

Em redor do vulcão foi estabelecida uma área restrita com sete quilómetros. O Observatório do Vulcão Merapi estima que a nuvem de fumo atinja três mil metros de altura acima do cume, explica o The Jakarta Post.

Em antecipação a potenciais perigos da erupção do Monte Merapi, a população é aconselhada a suspender quaisquer atividades na zona de potencial perigo”, afirmou Abdul Muhari, porta-voz do observatório.

Esta não é, contudo, a primeira vez que o vulcão Merapi entra em erupção. Em 1930, cerca de 1.300 pessoas morreram, número este que, em 1994, foi de 60 mortos. Em 2010, mais de 300 pessoas morreram e cerca de 280 mil residentes foram retirados das suas casas. Desde sábado, nenhuma morte foi confirmada pelas autoridades da Indonésia.

