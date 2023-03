O Chega requereu esta segunda-feira a audição do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier na Assembleia da República, na sequência da demissão em bloco dos chefes de equipa de urgência daquela unidade.

Num requerimento endereçado à Comissão Parlamentar de Saúde, o Grupo Parlamentar do Chega propõe a audição com caráter de urgência do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência destas demissões.

As falhas que poderão daí advir na prestação de cuidados de urgência, a falta de coordenação denunciada por alguns dos intervenientes, assim como a estratégia caso exista para evitar essas falhas, carecem de ser urgentemente esclarecidas perante os representantes dos cidadãos, dada a situação de alarme social existente”, sustenta o partido.

Os chefes de equipa de urgência de Medicina Interna do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, apresentaram a demissão em bloco numa carta enviada esta segunda-feira ao conselho de administração, criticando a falta de soluções para os problemas do serviço.

Na carta assinada por 16 assistentes hospitalares de Medicina Interna do Centro Hospitalar Lisboa Central, a que a agência Lusa teve acesso, os médicos afirmam que a crise que o Serviço de Urgência Geral vive “é antiga e tem vindo a agravar-se nos últimos anos”.