Oito pessoas morreram em consequência de deslizamentos de terra ocorridos após fortes chuvas no domingo em Manaus, capital do Amazonas, estado localizado na região norte do Brasil, segundo as autoridades locais.

Deslizamentos de terra afetaram uma dezena de casas no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. As equipas de resgate terminaram o trabalho de buscas esta segunda-feira e durante toda a operação três pessoas foram resgatadas com vida.

O governo municipal de Manaus acionou o comité de crise. Segundo as autoridades locais, a área afetada é uma das 62 existentes na capital do Amazonas classificadas como de alto risco.

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, viajaram para as áreas afetadas nas últimas horas para acompanharem o dispositivo de resgate que foi acionado.