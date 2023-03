O objetivo era claro: pedir que Moscovo deixe de enviar para a linha da frente russos sem preparação militar e sem artilharia. Assim, um grupo de mães e companheiras de militares saíram para as ruas da Rússia, munidas de vários cartazes, com o objetivo de fazer esse apelo direto ao Presidente Vladimir Putin.

Num vídeo partilhado pelo canal russo independente de Telegram SOTA, citado pela CNN Internacional, relativo ao protesto do passado sábado, é possível ver-se as mulheres contarem que os familiares foram “forçados a juntar-se a grupos de combate” no início de março, tendo tido apenas quatro dias de formação desde a mobilização das tropas russas em setembro de 2022.

“Os nossos homens estão a ser enviados para o matadouro — pelo menos cinco de cada vez —, para combaterem contra 100 soldados ucranianos fortemente armados”, denuncia uma das participantes no evento, acrescentando que o marido está na linha da frente.

“Eles estão preparados para servir a pátria russa, mas de acordo com a especialização para a qual foram treinados, não como tropas de assalto. Pedimos para que tirem os nossos homens, filhos e maridos, da linha da frente e forneçam armamento bélico às tropas russas combatentes”, apelam. Um dos cartazes, em russo, identifica uma das divisões de artilharia em causa.

Sabe-se que, desde o início da guerra, principalmente os jovens russos têm recebido treino militar para serem enviados para a linha da frente do conflito na Ucrânia. No entanto, essas sessões de treino não são suficientes para preparar os recém-combatentes, que ou aceitam juntar-se a grupos militares ou têm como opção fugir do país. Em outubro do ano passado, em declarações à mesma estação televisiva, um dos homens que desertou explicou o motivo da sua decisão: “Fugimos da Rússia porque queremos viver e porque temos medo de ser enviados para a Ucrânia”.