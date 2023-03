Trinta migrantes estão desaparecidos depois de um naufrágio a cerca de cem quilómetros da costa da Líbia. A guarda costeira italiana levou a cabo uma operação de resgate e salvou 17 pessoas, mas confirmou dezenas de desaparecidos.

⚫️ 17 superstiti, 30 dispersi. Un naufragio che si poteva e doveva evitare:

✔️ sapevano delle 47 vite in pericolo da 30 ore.

✔️ hanno atteso che la cosiddetta guardia costiera libica li catturasse.

✔️ non hanno attivato le navi militari italiane ed europee presenti nell'area. pic.twitter.com/vF56JjHrjC — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) March 12, 2023

O agravamento do estado do tempo terá sido responsável pelo virar da embarcação onde estariam 47 pessoas a bordo.

A ONG Alarm Phone deu o primeiro alerta, no sábado, ao centro de coordenação de resgate em Roma, bem como as autoridades de Malta e da Líbia, para a presença de um barco à deriva e anunciou no domingo que vários migrantes ter-se-ão afogado.

Já a guarda-costeira italiana esclareceu que “o barco virou durante o transporte de migrantes” e que foi possível resgatar 17 pessoas, mas o mau tempo não facilitou as operações de resgate.

As autoridades da Líbia revelaram que não tinham meios disponíveis, nomeadamente navios, para proceder ao resgate, pelo que pediram ajuda a Itália, que enviou três navios que estava na região.