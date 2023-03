O Arsenal venceu o Fulham, está cada vez mais perto do título e festejou com um relógio. Mas porquê?

Todos os adeptos do Arsenal estavam preocupados com a visita do passado domingo ao Fulham. Para além de ser uma deslocação a um rival de Londres, surgia no meio da eliminatória da Liga Europa com o Sporting e a memória da vitória tirada a ferros contra a equipa de Marco Silva no início da temporada estava ainda bem presente. Contudo, correu tudo bem.

O Arsenal venceu com três golos sem resposta — e um impressionante hat-trick de assistências de Leandro Trossard na primeira parte –, manteve os cinco pontos de distância para o Manchester City na liderança da Premier League e ainda recebeu a boa notícia do regresso de Gabriel Jesus, que não jogava desde que lesionou no Mundial do Qatar.