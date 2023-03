Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

No 383.º dia de guerra foram anunciados planos do Presidente chinês, Xi Jinping, para visitar o homólogo russo em Moscovo e para ter uma conversa virtual com o líder ucraniano. Esta segunda-feira também foi marcada por denúncias de ataques russos na região de Mykolaiv e Kherson e um relatório da Human Rights Watch, que acusa Moscovo de transferir à força para a Rússia ou para territórios ocupados milhares de crianças ucranianas que viviam em orfanatos.

O que aconteceu durante as últimas horas?

O Kremlin admitiu que o Presidente russo, Vladimir Putin, pode vir a estar presente na Cimeira do G20, em setembro, na Índia, mas sublinhou que ainda não foram tomadas decisões definitivas.

Os serviços de informação britânicos consideram que o grupo Wagner foi proibido de recrutar nas prisões russas. No mais recente relatório sobre a guerra na Ucrânia referem que a companhia privada têm dado palestras em escolas de Moscovo com o intuito de aumentar o interesse dos jovens pela defesa da Rússia e para deixar uma linha aberta com possíveis novos combatentes.

O governador de Mykolaiv, Vitaliy Kim, acusou a Rússia de bombardear a região, um ataque que provocou dois mortos. Segundo o chefe de gabinete do Presidente ucraniano, Andrii Yermak, também se registou um ataque com mísseis na região de Avdiivka (região de Donetsk), que atingiu uma escola e provocou uma morte.

A Human Rights Watch denunciou que milhares de crianças ucranianas que viviam em orfanatos foram transferidas à força para a Rússia ou para territórios ocupados e muitas constam de listas de sites de adoção. “Um crime de guerra”, reforça a ONG.

A Ucrânia tornou-se o terceiro país do mundo que mais armas importou em 2022, segundo o relatório do Stockholm International Peace Research Institute, citado pelo jornal The Guardian.