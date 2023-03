Cinco pessoas, entre os 20 e os 60 anos, foram detidas na sexta-feira por suspeitas de tráfico de droga no Bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa, anunciou esta segunda-feira a PSP, indicando que quatro estão já em prisão preventiva.

A detenção destes cinco suspeitos, quatro homens e uma mulher, ocorreu no âmbito do “desmantelamento de um grupo criminoso que se dedicava ao tráfico de estupefaciente no Bairro Quinta do Loureiro“, local onde há cerca de dois meses a Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou “uma operação de grande envergadura”.

Nessa operação, que se realizou em 19 de janeiro, a PSP cumpriu 18 mandados de busca domiciliária relativos a esta rede de tráfico de droga e foram realizadas 20 detenções e quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva.

Os detidos que saíram em liberdade trataram de restabelecer e reorganizar a ‘banca de droga’, vindo a ser alvo de nova intervenção por parte dos polícias que se mantêm atentos a este fenómeno, neste bairro em particular”, indicou a PSP, em comunicado.

Na mais recente operação de combate ao tráfico de droga no Bairro Quinta do Loureiro, realizada na sexta-feira, 10 de março, a polícia apreendeu “400 doses individuais de heroína; 420 doses individuais de cocaína; 252 doses individuais de haxixe; 1.500 euros em numerário; e várias munições de arma de fogo“.

Os cinco detidos nesta operação já foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, “onde foram aplicadas as medidas de coação de apresentações a um dos detidos e prisão preventiva aos quatro restantes”, informou a PSP.

Na operação de 19 de janeiro, além de 20 detidos, a polícia apreendeu mais de 2.500 doses individuais de heroína, mais de três mil de cocaína, perto de 12 mil de haxixe, 10 de liamba, 115 de ecstasy, mais de 28 mil euros, três armas de fogo e várias munições.