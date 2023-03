Esta semana arranca nova votação dos Prémios Auto Observador 2023, agora concentrada num intervalo de valores que não é acessível a todos. O que todos podem (mesmo) é dizer de sua justiça, como consumidores, e escolher aquela que consideram ser a melhor proposta introduzida no mercado em 2022 com um preço compreendido entre os 100.000€ e os 150.000€. Ao fazê-lo, habilitam-se a ganhar um Toyota Yaris, com um preço de venda ao público de cerca de 17.000€, livre de quaisquer encargos.

A 6.ª semana de votação reúne um naipe de quatro marcas premium, estando a concurso seis modelos. Curiosamente, três são veículos puramente eléctricos e outros tantos são animados por motores de combustão. Igual repartição em termos de carroçaria, com três berlinas a disputar a preferência face a três SUV.

A Audi inscreve o topo de gama A8, que foi alvo de um restyling com alterações a nível estético, tecnológico e de equipamento, actualizando assim a mais recente geração da estatutária berlina alemã. Já a compatriota BMW concorre com dois modelos que não podiam ser mais distintos. Por um lado, alicia os potenciais clientes de modelos exclusivamente a bateria com a berlina i7; por outro, acena aos amantes de SUV com dimensões generosas com o X7. Adversário natural do Mercedes EQS, o novo i7 foi o primeiro membro da Série 7 a chegar, trazendo consigo nada menos que 544 cv de potência e mais de 600 km de autonomia entre recargas. Já o BMW X7 é, tal como acontece com o A8, uma actualização do modelo que se encontrava nos concessionários, com o construtor bávaro a aproveitar esta renovação para refrescar vigorosamente a imagem do seu SUV de 5,15 metros de comprimento. Continuando a oferecer seis ou sete lugares, o renovado X7 reforçou igualmente a dotação tecnológica e introduziu algumas alterações na oferta de motorizações.

Contudo, há mais dois SUV nesta contenda e qualquer um deles tem argumentos de peso para dificultar a vida ao X7 nesta votação. Range Rover e Tesla Model X também vão a jogo, com o primeiro a ser nada menos que o SUV de luxo por excelência da Land Rover, com potências entre 300 e 530 cv. Nesta sua quinta geração, o Range Rover mantém todos os atributos que lhe são conhecidos (e reconhecidos) em matéria de aptidão para o offroad, o que reforça com ainda mais sofisticação a bordo e uma gama de mecânicas variada que, por enquanto, se divide entre gasolina, gasóleo e versões híbridas plug-in. Para o ano está prometida uma variante 100% eléctrica, a única que Tesla elege para o seu Model X, desde que este se estreou no mercado e surpreendeu pela singular abertura das portas traseiras e, sobretudo, pela agilidade evidenciada. A actualização de que foi alvo o maior dos Tesla pouco mexeu na aparência, mas a “substância” mais que foi alterada (e para melhor). No interior há mudanças evidentes, contudo, a principal novidade recai na versão Plaid que faz do Model X uma “bomba” com 1020 cv de potência, capaz de ir de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos. Não há nada que se aproxime no mercado… excepção feita para o Model S Plaid. A maior das berlinas da Tesla (5,02 metros de comprimento) refrescou os seus trunfos em simultâneo com a actualização do Model X e, porque “em equipa que ganha não se mexe”, a marca replicou a receita: mexeu pouco por fora, bastante por dentro e “dinamitou” a potência até aos 1020 cv. Como se os 670 cv da versão de acesso não fossem já uma “barbaridade” das boas, tanto mais que a autonomia é sempre superior a 600 km, o que já oferece alguma tranquilidade para quem tem de percorrer distâncias mais longas.

Como vê, esta meia dúzia de propostas convencerá qualquer um. Mas a realidade é que os nossos leitores e ouvintes só podem eleger uma destas novidades. Ao votar, pode aproveitar para dizer de sua justiça em relação às restantes categorias que já estão abertas e, assim, incrementa as suas hipóteses de se sagrar o “Leitor Vencedor” desta iniciativa do Observador que, nesta 6.ª edição, introduz ainda uma outra novidade, a referenciação. Objectivamente, a hipótese de ganhar o Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus depende de acertar no modelo vencedor da respectiva categoria, sendo que, em caso de empate, ganha o leitor mais rápido a votar. Por isso, se quiser aumentar as suas probabilidades de sucesso, basta que referencie o concurso a outras pessoas e estas completem a votação para que lhe seja descontado tempo. Está tudo aqui, no regulamento.

Lembramos que há um total de 54 novidades a concurso, distribuídas por nove categorias. Neste momento, seis dessas categorias estão abertas, o que significa que pode começar a votar agora e continua a ter hipóteses de ganhar o Toyota. Para a semana, segunda-feira sempre às 11h00, alargamos o leque de concorrentes nesta disputa, onde quem tem a última palavra é você.

Pisca Pisca.pt, Continental e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2023, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.