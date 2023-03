O brasileiro Gabriel Medina, tricampeão mundial, e o norte-americano Griffin Colapinto, vencedor em Supertubos em 2022, garantiram esta segunda-feira presença nos ‘oitavos’ da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) em Peniche, com exibições categóricas.

Depois de se terem realizado os ‘oitavos’ da prova feminina da parte da manhã, com a portuguesa Yolanda Hopkins em destaque ao eliminar a pentacampeã mundial Carissa Moore, do Havai, a organização interrompeu a competição durante algumas horas, lançando durante a tarde apenas as duas baterias que faltavam para fechar a ‘ronda dos 32’ da prova masculina.

Na bateria 15, Gabriel Medina (12,76 pontos) ultrapassou o havaiano Seth Moniz (9,50), e, no ‘heat’ 16, foi a vez de Colapinto (14,43) confirmar o favoritismo frente ao australiano Jackson Baker (13,17).

Os vencedores vão agora encontrar-se nos oitavos de final, naquela que é vista como uma ‘final antecipada’.

Com boas perspetivas de ondulação forte e vento favorável para terça-feira, a organização agendou a chamada para as 6h50, esperando-se um dia cheio de surf na Praia de Supertubos.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.