As câmaras municipais de Sesimbra, Palmela e Setúbal vão agendar um Fórum Intermunicipal da Saúde para responder à decisão do Governo de fechar quinzenalmente ao fim de semana a urgência pediátrica do Centro Hospitalar de Setúbal.

As três autarquias — Sesimbra, Palmela e Setúbal — vão agendar, com caráter de urgência, um Fórum Intermunicipal da Saúde, no qual, conjuntamente com entidades locais e regionais, prepararão uma resposta para evitar que esta medida, que degrada os cuidados de saúde prestados à população, seja implementada”, lê-se numa nota da Câmara de Sesimbra enviada à agência Lusa.

A tomada de posição das três autarquias surge na sequência da decisão anunciada esta segunda-feira pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de encerrar quinzenalmente a urgência de pediatria, entre as 21h00 de sexta-feira e as 09h00 de segunda-feira, a partir de 1 de abril e até 30 de junho, no âmbito da estratégia de reorganização das urgências pediátricas na área Metropolitana de Lisboa.

Citado na nota, presidente da Câmara de Sesimbra, Francisco Jesus (CDU), afirma-se “surpreendido” com a decisão do Governo e garante que “o tema não foi abordado na recente reunião entre os autarcas de Sesimbra, Palmela e Setúbal e o ministro da Saúde, que incluiu, inclusive, uma visita ao Hospital de São Bernardo”.

Para Francisco Jesus, trata-se de uma decisão que “vai ter um efeito muito negativo na prestação de cuidados de saúde à população dos três municípios e de parte do Litoral Alentejano, que é também servido por esta unidade hospitalar”.

Já o presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, também eleito pela CDU, disse estar “desiludido” com a decisão que “obriga as famílias a conhecer muito bem este calendário, que parece um carrossel, para perceberem, em caso de urgência, onde devem dirigir-se”.

O autarca de Palmela diz também estar preocupado com o panorama que se poderá viver nos próximos meses, “sabendo-se de antemão que a falta de recursos humanos se agrava no período estival”.

A agência Lusa tentou ainda ouvir o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, mas o autarca remeteu para terça-feira uma resposta do município sadino.

Também a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro (no distrito de Setúbal) contestou a decisão, considerando que não lhes permite descansar saber que um serviço tão importante como o de Centro Hospitalar de Setúbal irá estar encerrado quinzenalmente aos fins de semana.

Se se encerram serviços, sobrecarregam-se outros e dificulta-se o acesso da população aos cuidados de saúde, não há alternativa”, refere a Comissão de Utentes do Barreiro, em comunicado.

A direção Executiva do SNS anunciou esta segunda-feira que o Centro Hospitalar de Setúbal passa a encerrar quinzenalmente a urgência de pediatria, entre as 21h00 de sexta-feira e as 09h00 de segunda-feira, adiantando que os horários deste plano vigoram até 30 de junho.

De acordo com a estratégia de reorganização dos serviços de urgência de pediatria divulgada esta segunda-feira, também os serviços de urgência pediátrica dos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa) e do Centro Hospitalar do Oeste (Torres Vedras) vão encerrar à noite a partir de 1 de abril.

As restantes urgências pediátricas mantêm-se permanentemente abertas, nomeadamente nos hospitais Santa Maria, D. Estefânia, ambos em Lisboa, Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Vila Franca de Xira, Cascais, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Santarém e centros hospitalares Barreiro Montijo, Médio Tejo (Torres Novas) e Oeste (Caldas da Rainha).