O líder da Chechénia, Ramzan Kadyrov, esteve esta segunda-feira reunido com o Presidente russo, Vladmir Putin. O encontro entre os dois foi marcado pelo tema da guerra na Ucrânia, onde as unidades chechenas combatem há vários meses.

“Senhor Presidente, os combatentes da República da Chechénia estão a servir com sucesso na zona da operação militar especial. Estamos a cumprir todas as ordens e procuramos alcançar um resultado vitorioso”, afirmou Kadyrov, segundo a transcrição disponibilizada pelo Kremlin.

