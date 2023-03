Em atualização

Cinco pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital na sequência de uma colisão entre um autocarro e cinco carros na A5 em Lisboa na segunda-feira à noite, confirmou o Observador junto de fonte oficial do comando dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O acidente aconteceu junto ao Viaduto Duarte Pacheco, na freguesia de Campo de Ourique, no sentido Lisboa-Cascais. O alerta para a colisão chegou às 21h01 à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e cinco minutos depois aos Bombeiros Sapadores de Lisboa, adiantam as autoridades.

De acordo com a Proteção Civil, 22 elementos dos bombeiros — além dos Sapadores de Lisboa, estão no local os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique e os Bombeiros Voluntários do Beato —, assistidos por oito veículos. À meia-noite de terça-feira, a ocorrência estava já “em conclusão”.