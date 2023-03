Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas esta terça-feira na cidade de Amqui, no Canadá, depois de terem sido atropeladas por uma carrinha de caixa aberta, num incidente que as autoridades ainda estão a averiguar se foi acidental ou deliberado. De acordo com a BBC, o condutor da carrinha, um homem de 38 anos que era natural daquela região, entregou-se à polícia e foi detido.

Ainda de acordo com a cadeia britânica, as autoridades foram chamadas ao local por volta das 15h locais de terça-feira (19h em Lisboa) na sequência do atropelamento, naquela cidade da província canadiana do Quebec.

O incidente acontece pouco mais de um mês depois de um outro caso semelhante na mesma província: no início de fevereiro, duas crianças morreram e seis ficaram feridas depois de o condutor de um autocarro ter lançado a viatura deliberadamente contra uma creche.

As duas vítimas mortais do incidente desta terça-feira são dois homens, um na casa dos 70 anos e outro na casa dos 60. Além disso, há várias crianças entre os feridos que se encontram no hospital.

A BBC dá conta do que disseram duas testemunhas ao jornal local Le Devoir, incluindo uma pessoa que garantiu ter visto a carrinha a acelerar enquanto se dirigia para o passeio onde os peões circulavam. Outro classificou o incidente como uma “tragédia local”.

As autoridades, por seu turno, ainda estão a averiguar se o incidente resultou de um ataque deliberado ou de um mero acidente. “Não há mais perigo na área e existe apenas um suspeito”, garantiu a porta-voz da polícia da província canadiana de Quebec, num esforço para tranquilizar a população local.