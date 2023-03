Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente Volodymyr Zelensky reconheceu que a situação no Leste da Ucrânia é “muito difícil”, particularmente na região de Lugansk e Donetsk, defendendo que é lá que se decide o futuro do país e do povo ucraniano.

“É muito doloroso. Precisamos de destruir o poder militar e nós vamos fazê-lo. Bilohorivka e Maryinka, Avdiivka e Bakhmut, Vuhledar e Kamyanka e todos os outros locais onde o nosso futuro está a ser decidido”, afirmou Zelensky no habitual discurso diário.

Há vários meses que a região de Lugansk e Donetsk são marcadas por intensos combates entre as forças ucranianas e russas. A situação em Bakhmut é particularmente difícil, com ambos os exércitos a registar baixas elevadas.

Não é só na linha da frente que se concentra o perigo e, segundo o líder ucraniano, mais de 170.000 quilómetros quadrados de território contêm minas russas e munições por detonar. “Uma parte significativa desse território é usado na terra dos nossos agricultores”, afirmou.