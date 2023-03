Uma tentativa de ponto final da polémica, a necessidade de explicar aquilo onde considera ter sido alvo de uma interpretação, a vontade de separar águas entre os feitos alcançados por Pedro Pablo Pichardo e a forma como se tornou atleta português em comparação com vários outros casos que continuam à espera de solução. 48 horas depois da entrevista ao programa “Em 40 minutos” da Rádio Observador, Nelson Évora emitiu um comunicado através das suas redes sociais onde abordou novamente o tema em cinco pontos.´

“Fiz questão de parabenizar o trabalho do atleta Pablo Pichardo e foquei a importância de agrado de haver sucessores no atletismo. Fui sempre transparente no reconhecimento do trabalho de Pablo Pichardo”, começa por explicar nesse texto o atleta campeão olímpico nos Jogos de 2008, em Pequim.

“Apesar de ser mal interpretado, aquilo que quis frisar com a questão das nacionalidades é que todos os atletas, nas mesmas circunstâncias, merecem as mesmas oportunidades de igualdade para representar Portugal. Tenho vários amigos numa situação de espera de nacionalidade, pelo que o foco é para que não se esqueçam dos outros atletas que honrosamente possam e queiram representar Portugal”, realçou.

“Apelei à necessidade de uma política de desenvolvimento das modalidades e do atletismo em Portugal, sublinhando a importância da formação e de cultura desportiva escolar para contribuir para o sucesso do desporto em Portugal. Por fim, respeito o trabalho da comunicação social mas não deixo de ficar triste por, numa entrevista sobre a minha carreira, terem dado ênfase a uma pequena parte, não respeitando a mensagem no seu todo”, concluiu Nelson Évora nos dois últimos pontos do comunicado.

