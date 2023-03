As cheias na Califórnia continuam a provocar estragos e a preocupar as autoridades. Numa altura em que os meteorologistas alertam para uma nova tempestade, que se deverá abater sobre o território norte-americano esta terça-feira e provocar ainda mais estragos, as autoridades divulgaram um vídeo de um resgate de helicóptero de um homem arrastado pelas cheias.

A operação decorreu no domingo, após o carro do homem ter sido arrastado pela força das águas. Nas imagens, divulgadas pelas Operações Aéreas da Divisão Costeira do CHP, é possível ver a equipa de salvamento a localizar a vítima e a içá-la com uma corda pendurada no transporte aéreo.

Em comunicado, a Divisão Costeira explicou que “a subida do rio arrastou um motorista e o seu carro, mas o homem conseguiu escapar do veículo e chegar a uma ilha no meio do rio Salinas”. A equipa de resgate confirmou que o homem se encontrava abalado, mas sem ferimentos.

Nova tempestade deve atingir a Califórnia esta terça-feira

Os fenómenos climatéricos extremos continuam a assolar a Califórnia. Da seca à neve, e agora às tempestades, que tem provocado enchentes um pouco por todo o estado, os californianos preparam-se para mais um período climatérico difícil, tendo mesmo sido aconselhados pelas autoridades a comprar bens essenciais para duas semanas.

Desta feita, o que está em causa é um “rio atmosférico” — nome dado atribuído a um fenómeno climatérico em que o vapor de água dos trópicos é transportado pelo vento, dando azo a chuvas torrenciais que fazem transbordar os rios.

A força das águas nos últimos dias já provocou danos materiais significativos e obrigou milhares de pessoas a abandonar as suas casas. As ruturas no dique do Rio Pajaro, próximo do Oceano Pacífico, levaram à retirada de 8.500 pessoas e a cerca de 50 resgates. Uma área agrícola ligada, sobretudo, à produção de morangos, Pajaro enfrenta ainda problemas em abastecimento de alimentos, com várias estradas cortadas e lojas fechadas devido ao mau tempo.

As autoridades meteorológicas já alertam para uma nova enchente, que se prevê que atinja a Califórnia ainda esta terça-feira. O rio Salinas ameaça transbordar, colocando em risco os agricultores que vivem perto da margem e as plantações no condado de Monterey.

As projeções incluem agora a provável inundação de estradas perto da Península de Monterey e no resto do condado, referiram as autoridades. Até esta segunda-feira, mais de dez mil pessoas permaneciam sob ordem de evacuação.