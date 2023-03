A taxa de inflação angolana registou um decréscimo de 15,74 pontos percentuais em fevereiro de 2023 comparativamente ao período homólogo de 2022, fixando-se em 11,54%, segundo o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN).

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o IPCN, relativo ao mês passado, registou uma variação de 0,86% de janeiro a fevereiro de 2023.

“Comparando as variações mensais (janeiro a fevereiro de 2023) regista-se uma aceleração de 0,03 pontos percentuais, ao passo que, em termos homólogos (fevereiro 2022 a fevereiro 2023), regista-se uma desaceleração na variação atual de 0,91 pontos percentuais”, refere o documento.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram o Bengo, com 0,61 %, Lunda-Sul, com 0,71%, e Cuando Cubango, com 0,73%, ao passo que registaram maior variação nos preços o Zaire, com 1,13%, Namibe, com 1,06%, e Cunene, com 1,05%.

A classe Saúde foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 1,88%, destacando-se também aumentos de preços nas classes Vestuário e Calçado, com 1,86%, Bens e Serviços Diversos, com 1,41%, e Hotéis, Cafés e Restaurantes, com 1,33%.