As autoridades do Irão estão a tentar identificar cinco jovens raparigas iranianas por terem publicado na internet um vídeo em que surgem a dançar com a cabeça descoberta.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, em causa está um vídeo publicado na semana passada nas redes sociais no qual é possível ver cinco jovens iranianas a dançar ao som da canção “Calm Down”, do cantor nigeriano Rema com a participação da norte-americana Selena Gomez.

O vídeo foi filmado numa urbanização da capital iraniana, Teerão, onde nos últimos meses se têm multiplicado os protestos contra o regime iraniano — que se intensificaram no final do ano passado na sequência da morte da jovem Mahsa Amini e durante os quais centenas de pessoas já morreram.

I wonder if @heisrema knows that his song #CalmDown is the backdrop of an incredibly courageous act of defiance by young Iranian women?

It started when 5 girls danced to his music in @shahrak_ekbatan– risking persecution by a regime that has murdered women for simply protesting. pic.twitter.com/V9zIbaF8og

— Nahayat Tizhoosh (@NahayatT) March 12, 2023