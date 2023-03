Morreu Dick Fosbury, atleta que revolucionou o salto em altura. A história de uma técnica que podia ter sido um "flop"

Há décadas que a técnica era esta. Quando um atleta de salto em altura corria em direção à fasquia, a tradição era levantar a perna, esticá-la e fazê-la passar por cima da trave, girar o corpo sobre ela com a barriga para baixo e depois ceder à gravidade. Toda a gente saltava assim. Toda a gente menos Dick Fosbury, lendário atleta de salto em altura que morreu este domingo aos 76 anos.

Richard Douglas “Dick” Fosbury ainda era um adolescente com 16 anos, quando começou a inventar a técnica de salto em altura mais utilizada atualmente. Nessa época, o soviético Valeriy Brumel e o norte-americano John Thomas ainda venciam medalhas (de ouro e de prata, respetivamente) nos Jogos Olímpicos de 1964 com a antiga técnica “straddle”, também chamada “rolamento ventral”.

Mas a revolução do salto em altura começava a brotar na Escola Secundária de Medford, onde Dick Fosbury se apercebia que o movimento mais habitual do salto em altura não o satisfazia — porque a coordenação de todos os movimentos era difícil para ele. Depois da “revolução”, que os críticos classificavam de “convulsão aérea”, veio a “evolução. E o atleta explicou isso mesmo numa entrevista à Visão em 2012:

Foi um acidente. Teve tudo a ver com a forma como, nos treinos, nós fazíamos umas corridas de aproximação à fasquia. Aos poucos comecei a alargar a curva, cada vez mais e mais. E comecei a saltar de costas, porque era o movimento mais natural provocado por essa corrida. Qualquer um podia ter inventado essa técnica. Qualquer um… Este é um movimento natural.

O novo movimento de Dick Fosbury cumpria com todos os requisitos do salto em altura: não interessava como é que o atleta passava por cima da fasquia, desde que partisse do solo com o impulso gerado com uma única perna. A diferença deste novo movimento para o rolamento ventral é que o atleta gira de modo a ficar de costas para a trave, depois baixa os ombros e o corpo, em arco passa por cima da fasquia— primeiro a cabeça, depois o tronco e, a seguir, as duas pernas ao mesmo tempo.

Depois da resistência inicial à técnica, o “Fosbury Flop” popularizou-se a ponto de ser o movimento mais popular no salto em altura. Foi com ela que o atleta conquistou o ouro, com um novo recorde olímpico de 2,24 metros, nos Jogos Olímpicos de 1968. Quatro anos depois, na edição seguinte dos Jogos, já quase 75% dos atletas de salto em altura utilizaram o “Fosbury Flop”. Dick tinha entrado para a História do atletismo.

Em 2012, na entrevista à Visão, disse acreditar que “qualquer um” podia ter inventado aquela técnica. E que o seu nome só está associado a ela porque foi campeão olímpico ao aplicá-la: “Se não tivesse sido campeão olímpico ninguém teria fixado o meu nome. Essa é que é a verdade. Os Jogos Olímpicos é que mudaram a minha vida”.