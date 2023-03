Entrou nas redes sociais, foi visto por muitos, nem mesmo quando deixou de estar nas redes sociais se tornou invisível. Na mesma tarde em que Nelson Évora emitiu um comunicado a dar explicações sobre a polémica que voltou a subir de tom com Pedro Pablo Pichardo, o campeão olímpico de Tóquio, que juntou esse título num ciclo de ouro aos Mundiais ao Ar Livre e aos Europeus ao Ar Livre e em Pista Coberta desde 2021 (este ano revalidou o título continental indoor), deixou um reparo ao Benfica num comentário no Facebook.

“Triste a verdade. Nem parece que sou atleta do clube ou que o problema começou pelo clube e o moço… Se ainda tivesse relações de amizade com aquela pessoa de certeza que a página do SLB Atletismo e não só, até a página pessoal estivesse cheias de publicações e comentários, mas como já não há relações…. O tal silêncio. Nunca serão profissionais, tudo é interesse pessoal”, apontou o campeão do triplo salto num comentário publicado na página de um antigo funcionário dos encarnados que falava dessa falta de apoio.

O comentário acabou por ser apagado pouco depois mas não passou ao lado de muitos utilizadores, que fizeram cópias do mesmo e foram divulgando não só no Facebook mas também noutras redes sociais. Ana Oliveira, diretora do atletismo e do projeto olímpico do Benfica, era também visada na publicação inicial.

De referir que esta não é a primeira vez que Pedro Pablo Pichardo deixa reparos ao clube da Luz nas redes sociais nos últimos tempos, sendo que a primeira tinha sido também em resposta a uma publicação neste caso de Tsanko Arnaudov, lançador do peso do Benfica e da Seleção que deixou o conjunto encarnado por querer continuar a trabalhar com um treinador que entretanto se mudou para o Sporting.

Não percebo como um atleta como tu se encontra hoje nessa situação… Depois de todos os teus resultados, disponibilidade para apoiar e dar força à equipa, com boas relações profissionais e pessoais no clube. Como é possível isto acontecer só porque queres evoluir enquanto atleta e treinar com alguém que achas que podes atingir o topo. Desejo-te o melhor capitão”, escreveu o atleta do triplo salto na sequência de um texto do lançador do peso que ganhou a medalha de bronze no Campeonato da Europa ao Ar Livre de 2016.

