A província de Bali, na Indonésia, vai proibir os turistas de alugar motociclos, depois de terem sido registados vários incidentes que envolveram turistas, acusados de não respeitarem as regras de trânsito. A nova medida será implementada ainda este ano, e será apenas permitido aos visitantes da ilha a condução de carros alugados em agências de viagem, explicou o governador da província, citado pelo The Guardian.

Enquanto turistas, devem agir como tal, usando os veículos disponibilizados pelas agências de viagens, em vez de passearem com motociclos, sem usar roupa e t-shirts, sem capacete, a violar regras de trânsito e inclusive sem licença para conduzir”, afirmou o governador, Wayan Koster.

O objetivo deste nova medida é aproveitar o relançamento de Bali no setor do turismo após a pandemia da Covid-19, e direcionar os esforços das autoridades no combate à desordem provocada por alguns turistas. “Durante a pandemia da Covid-19 não poderíamos ter feito isto porque não havia turistas”, disse ainda o governador.

De acordo com dados da polícia indonésia, citadas pela BBC, mais de 170 cidadãos estrangeiros violaram as regras de trânsito entre o final de fevereiro e o início de março.

Waya Koster pediu ainda ao governo da Indonésia que cancelasse a política do país de conceder vistos à entrada no território de turistas russos e ucranianos. Segundo o governador, cidadãos oriundos dos dois países da Europa estariam a violar regras locais, além de relatórios que dão conta de cidadãos a trabalhar ilegalmente com recurso a vistos de turista.

O turismo é o maior impulsionador da economia de Bali, e representava cerca de 60% do seu PIB anual antes da pandemia da Covid-19. Com um sistema de transporte público deficitário, os motociclos são o meio de transporte de eleição para os turistas em Bali.