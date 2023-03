A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que foi esta quarta-feira recebida pelo Presidente da República, espera que Marcelo Rebelo de Sousa atue para devolver ao setor “a sua normalidade política e institucional”.

A CAP foi esta quarta-feira recebida no Palácio de Belém, em Lisboa, pelas 15h00, face ao “irregular funcionamento” do Ministério da Agricultura, que a confederação defende estar em processo de desmantelamento.

A expectativa da CAP é que o Presidente da República, na posse de toda a informação, e no quadro dos seus poderes constitucionais, possa atuar no sentido de devolver ao setor a sua normalidade política e institucional, para que este possa continuar a crescer, a desenvolver-se e potenciar a sua missão de produzir alimentos”, referiu, em comunicado.

Para a confederação, as instituições estão a funcionar em “claro prejuízo” da agricultura e em detrimento do seu desenvolvimento.

Exemplo disso, conforme apontou, é a mudança de tutela das Direções Regionais de Agricultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, o que defendeu ser o “golpe final“, num ministério que é hoje “uma sobra do que foi no passado”.

A ausência de apoios está a “estrangular os produtores”, que se deparam com aumentos de custos que não são refletidos nos preços de venda, resultando, muitas vezes, em prejuízo e quebras de produção.

O setor perde assim competitividade diariamente e “o Governo escolhe ignorar que é o grande responsável pelo enorme aumento de preços dos produtos alimentares junto dos consumidores“, acrescentou a CAP, notando que existem mais de 1.000 milhões de euros de fundos do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) por executar.