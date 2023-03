Eduardo Cabrita, antigo ministro da Administração Interna, vai ser ouvido como arguido na fase de instrução do processo relativo ao atropelamento mortal na A6, por homicídio negligente.

De acordo com a informação avançada pela CNN, a decisão do Tribunal da Relação de Évora surge na sequência do pedido de abertura de instrução, feito pela Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados.

O atropelamento na A6 aconteceu em junho de 2021. A viatura onde seguia Eduardo Cabrita atropelou um trabalhador, que se encontrava naquela estrada a fazer trabalhos de manutenção. O motorista que conduzia o carro foi acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência e de duas contra-ordenações. De acordo com o despacho de acusação, o condutor seguia na via da esquerda a uma velocidade de 163 km/hora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de conhecida a acusação, em dezembro de 2021, Eduardo Cabrita apresentou a sua demissão.