A Assembleia da República volta a tentar eleger, na quinta-feira, um vice-presidente da Mesa, e agendou para o dia 31 a eleição para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião desta quarta-feira da conferência de líderes, a porta-voz, Maria da Luz Rosinha, indicou que vai decorrer na quinta-feira a “eleição do vice-presidente para a Mesa da Assembleia da República, que durará entre as 15h00 e as 18h00″, durante a reunião plenária. O deputado do Chega Jorge Galveias é o único candidato, até ao momento.

Já para o dia 31 ficaram agendadas as eleições para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, indicou também a deputada do PS.

No que toca à ERC, é uma votação que tem sido sucessivamente adiada por falta de apresentação de candidatos.

Falando aos jornalistas também no final da reunião, o líder da bancada do PS indicou que a lista de candidatos para a ERC “naturalmente será proposta pelo Grupo Parlamentar do PS com o acordo e também com proposta do Grupo Parlamentar do PSD”.

Questionada se já foi estabelecida uma data para a sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, Maria da Luz Rosinha afirmou que esse tema “não foi abordado” pela conferência de líderes e que oportunamente será divulgado.

No dia 2 de março, o Chega anunciou que iria pedir a marcação de nova eleição para a vice-presidência da Assembleia da República, indicando o deputado Jorge Galveias como candidato.

Este é já o quarto candidato apresentado pelo partido, depois de ter visto rejeitados os nomes dos deputados Diogo Pacheco de Amorim, Gabriel Mithá Ribeiro e Rui Paulo Sousa.