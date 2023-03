O opus magnum do pai da Escola de Escultura de Berlim será novamente exposto na cidade a 22 de abril deste ano. A escultura das princesas Luísa e Frederica da Prússia, de Johann Gottfried Schadow, tinha sido retirada de exibição para exaustivos trabalhos de restauro.

O artista, que nasceu em 1764 e morreu em 1850, foi igualmente o responsável pela escultura da quadriga que ornamenta o Portão de Brandemburgo. A escultura das duas irmãs, que estará novamente exposta, pela mão da Alte National Gallerie de Berlim, na Igreja de Friedrichswerder, foi criada entre 1795 e 1797.

Encomendada pelo rei Frederico Guilherme II da Prússia, a estátua homenageia o casamento dos seus dois filhos, o príncipe Frederico Guilherme — que viria mais tarde a ser o “III” — e o príncipe Luís. Os irmãos casaram, a 24 de dezembro de 1793, com duas princesas da Prússia. Irmãs uma da outra, ficou Luísa casada com Frederico e Frederica casada com Luís.

Aquando do pedido para que fosse criada uma homenagem ao casamento dos seus filhos, Frederico Guilherme II permitiu a Johann Schadow tirar as medidas às duas princesas, para que as dimensões das duas irmãs na escultura correspondessem à realidade. De acordo com o ABC, o modelo de gesso original utilizado para as medições é, inclusive, mais valioso que o próprio trabalho em mármore quando o objetivo é estudar o modo com a escultura foi feita.

Johann Schadow não foi o único artista que tentou retratar a beleza das duas princesas. Johann Wolfgang von Goethe, famoso autor alemão que marcou o Romantismo europeu, descreveu Luísa e Frederica von Mecklenburg-Strelitz como “aparições celestiais cuja impressão jamais” perderia.

A marcar a exposição da escultura de Johann Schadow, serão realizadas visitas guiadas à igreja, assim como diversos concertos, na Academia de Konzerthaus, em homenagem à estátua das duas irmãs.