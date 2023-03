O Governo vai esperar pelos dados do Observatório de Preços para avançar com medidas para controlar os aumentos na venda ao público. O Observatório criado pelo Ministério da Agricultura vai disponibilizar, em abril, os preços ao consumidor dos últimos três anos para os comparar com os preços na produção.

Esse observatório nasceu em outubro e, até agora, apenas ainda está na primeira fase do seu objetivo — a monitorização dos preços no produtor, para cerca de 30 produtos. “Foi graças a esta primeira fase que foi possível, até hoje, já termos pago quase 80 milhões de apoios extraordinários aos setores mais afetados”, disse Maria do Céu Antunes, em entrevista à RTP3, na noite desta terça-feira.

Segundo a ministra, os preços na produção subiram em Portugal 14%, mas esta percentagem “não reflete de todo os aumentos dos fatores de produção, que estão na ordem dos 27%”. “Na realidade, há uma diminuição do rendimento aos agricultores que, segundo os dados oficiais, se situa nos 12%”, disse, acrescentando que os apoios atribuídos subiram 2,6%.

E quanto às restantes fases da cadeia? Está em fase de conclusão um concurso público internacional e, durante abril, “vamos disponibilizar preços ao consumidor dos últimos três anos para os podermos comparar com os preços na produção”. Já “até junho, vamos poder fazer todo o acompanhamento da evolução da cadeia alimentar, desde a produção até ao consumidor, assim como a formulação dos preços em toda a cadeia”, afirmou.

Questionada sobre os atrasos no funcionamento em plenitude do Observatório, Maria do Céu Antunes justificou com os “procedimentos de contratação pública aos quais estamos obrigados”. Será com base nos dados do Observatório que o Governo vai “desenhar as medidas“. Mas Maria do Céu Antunes admite que o Executivo não espere até junho para avançar com medidas.

E que medidas estão em cima da mesa? Maria do Céu Antunes não quis adiantar as vias em cima da mesa. “O Governo está empenhado em criar condições para que a situação grave que é vivida neste momento possa ser minimizada e, com isso, possamos ter medidas justas que ajudem a ultrapassar estas questões”, disse.

Reduções do IVA não deverão ser opção, até pelo exemplo que não foi bem sucedido de Espanha, mas o Executivo não exclui limites às margens de lucro nos bens essenciais. “Estudaremos as medidas que sejam necessárias para garantirmos que ao longo da cadeia ninguém tem prejuízo. Se chegarmos à conclusão de que essa é uma causa vamos estudá-la”, afirmou.

A Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA) vai reunir-se no dia 22 de março “para podermos fazer uma avaliação informada sobre todas estas matérias” e perceber quem está a ganhar mais na cadeia alimentar. A reunião, que junta o Ministério da Agricultura e da Economia e todos os parceiros da cadeia alimentar, vai “discutir estas matérias” para que, “de forma informada e esclarecida, possamos ter propostas de intervenção que ajudem a ultrapassar a situação que vivemos”.