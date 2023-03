Depois da inspeção no Lar Peninsular, no Montijo, por parte da Segurança Social, o Ministério Público confirmou que foi instaurado um inquérito. De acordo com as informações adiantadas ao Observador pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o processo está “sujeito a segredo de justiça”.

A inspeção feita pela Segurança Social aconteceu na sequência de uma denúncia por suspeitas de maus-tratos a idosos. Este lar é, aliás, do mesmo proprietário do lar da Lourinhã, que foi também notícia por causa das más condições daquelas instalações.

A Segurança Social anunciou na semana passada que, depois de concluído o processo de fiscalização no lar da Lourinha, confirmaram-se “várias das situações denunciadas” pela reportagem da SIC e foi anunciado o encerramento daquela instituição privada.