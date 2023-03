A mãe de Leonardo da Vinci era uma escrava originária do Cáucaso asiático. Pelo menos é essa a convicção de Carlo Vecce, historiador e romancista, que, partindo de um trabalho documental rigoroso, se propôs a escrever uma obra entre o real e o imaginado, para explorar as origens do génio renascentista. Il Sorriso di Caterina (em português, “O Sorriso de Caterina”) foi lançado esta quarta-feira e promete agitar o debate em torno de um dos grandes mistérios da vida de Da Vinci.

A prova de que se está perante um livro com um pé firmemente plantado na pesquisa histórica encontra-se logo no título — Caterina, sabe-se, era o nome da mãe de da Vinci. Os detalhes misteriosos da sua vida (seria uma camponesa local? uma adolescente orfã?) são consistentes em apontar para uma origem humilde. Da sua relação com Piero da Vinci nasceu um rapaz bastardo, cuja data de nascimento, 15 de abril de 1452, está registada na igreja de Santa Croce, na vila toscana de Vinci. O seu nome era Leonardo.

“Definiria [o livro] como uma docu-ficção”, explicou Paolo Galluzzi, antigo diretor do Museu Galileu, em Florença, e uma autoridade no que à vida do polímata italiano diz respeito. “É uma combinação de dois géneros tradicionalmente distintos”. Numa apresentação do livro, na terça-feira, Galluzzi explicou que a obra de Vecce pegou em figuras reais e preencheu alguns dos “pontos cegos” da história com elementos ficcionados. Mas a pesquisa prévia, frisou, é sólida, e respeita os padrões académicos normais.

Para avançar com a sua teoria, Vecce baseou-se sobretudo num documento encontrado nos arquivos estatais de Florença e escrito à mão pelo pai de Leonardo, notário de profissão. Datado do outono de 1452 (cerca de seis meses depois do nascimento do artista), diz respeito à emancipação de uma escrava circassiana chamada precisamente Caterina, pela mão do seu dono.

Outros documentos, diz, estabelecem uma ligação entre a vida e histórico de compra desta mulher que voltam sempre a Piero da Vinci. Foi este quem, por exemplo, negociou o casamento de Caterina com um lavrador local, já depois de ele próprio estar casado. “É uma hipótese [que vai] suscitar debate”, admitiu Galluzzi.

A discussão em torno da mãe de Da Vinci já conheceu várias hipóteses — incluindo a de escravatura. Em 2014, por exemplo, o investigador Angelo Paratico propôs que Caterina seria uma escrava de origem chinesa. “Se, como Sigmund Freud escreveu, Leonardo modelou a Mona Lisa na sua mãe, então a Mona Lisa era chinesa”, declarou.

Um outro especialista, Martin Kemp, publicou um livro no qual identificou a mãe de da Vinci como uma orfã adolescente, mas não excluiu a possibilidade de escravatura. Em todo o caso, como Kemp na altura lembrou, quaisquer questões geneológicas são secundárias à obra do génio. “Em termos de entender a sua arte, a sua ciência, a sua engenharia, a pergunta é: e daí?”