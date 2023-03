A Assembleia da República vai dar nova luz verde ao texto da eutanásia no dia 31 de março, corrigindo mais uma vez os erros apontados pelo Tribunal Constitucional. O líder parlamentar do PS diz que existem condições para concluir as alterações ao texto durante a próxima semana.

O anúncio foi feito depois da reunião da Conferência de Líderes desta quarta-feira. As correções ao texto vão a debate no dia 31 de março e a votação vai ser feita nesse mesmo dia.

Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada socialista, confia que o texto que vai sair do Parlamento no final do mês vai ser transformado em lei, ainda que tenha salvaguardado que “a confiança” era a mesma que “tinha da última vez” que votou o diploma, mas que “em função das questões suscitadas temos capacidade e possibilidade de responder de forma adequada”.

No final de janeiro, o Tribunal Constitucional tinha vetado o texto, que foi enviado pelo Presidente da República, levantando dúvidas se a exigência de sofrimento é cumulativa ou alternativa (podendo ser ou física ou psicológica ou espiritual).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este diploma da eutanásia já foi travado duas vezes pelos juízes do Palácio Ratton e uma com o veto político de Marcelo Rebelo de Sousa.

PCP pede debate de urgência sobre o aumento dos preços

Os comunistas agendaram já para esta quinta-feira um debate de urgência sobre “a especulação de preços dos bens essenciais”, pedindo medidas ao Governo que possam pôr um travão a estes aumentos.

No final da Conferência de Líderes, a líder parlamentar do PCP voltou a dizer que “é necessário: controlar e fixar preços de bens essenciais, nomeadamente dos bens alimentares”.

Na sessão desta quinta-feira, para além do debate de urgência, os deputados vão votar novamente o candidato do Chega para vice-presidente da mesa da Assembleia da República. O deputado Jorge Galveias é para já o único candidato, com a Iniciativa Liberal a continuar a não apresentar um nome para o lugar.

O Chega já apresentou três candidatos, sendo Jorge Galveias a quarta tentativa para eleger um vice-presidente para o Parlamento, com a votação a terminar às 18h.

Na reunião dos líderes parlamentares desta quarta-feira, a porta-voz, Maria da Luz Rosinha diz que a sessão de boas-vindas a Lula da Silva não foi alvo de debate, pelo que a data definitiva continua ainda por fechar.