Portugal tem 330 variedades de fruteiras registadas em 2023, de acordo com a segunda edição do registo nacional, que inclui agora mais três variedades de porta enxertos de castanheiro, indicou, em comunicado, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Na segunda edição de 2023 no Registo Nacional de Variedades de Fruteiras (RNVF), incluem-se “330 variedades, das quais 324 com aptidão para produção de frutos, três com aptidão para porta-enxertos e três com dupla aptidão, abrangendo 12 proponentes e 12 responsáveis pela manutenção”, lê-se numa nota da DGAV.

Portugal conta agora com mais três variedades de porta enxertos de castanheiro. Em maior número destacam-se as macieiras, com 139 variedades, incluindo Olho de Boi, Padre Inácio, Zé pereira, ou Verdinha.

Segue-se a oliveira, com 65 variedades, como a Coração de Lebre, Cornalhuda ou Santulhana, a pereira, com 26, incluindo a Carapinheira Roxa, Cristo, Dona Joaquina ou Sete Cotovelos e o castanheiro com 26 variedades, por exemplo, Judia, Côta e Martaínha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com mais de 10 variedades surgem ainda a figueira (16) e a amendoeira (12). Por sua vez, a cerejeira inclui sete variedades, como a Miúda, Lisboeta e a Távora.

Já a laranjeira tem seis variedades registadas, nomeadamente Dom João, De Amares, Do Tua, Prata, Sanguínea e Selecta.

Segundo o mesmo documento, a ameixeira, a ginjeira e o morangueiro apresentam cinco variedades. Em menor número, constam a anoneira (duas) e o marmeleiro (duas). Com apenas uma variedade registada estão a aveleira (Grada de Viseu), cidreira (Madeira), limoeiro (Galego), tangereira (Carvalhais), tangerineira (Setubalense), diospireiro (Coroa de Rei), mirtilo da Madeira (Uveira da Serra) e nogueira (Rego).

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.