Oprah Winfrey, Isabel II, Hilary Clinton, Barack Obama e Clint Eastwood “lambiam as botas” de Donald Trump — pelo menos é o que diz o próprio. Prestes a lançar Letters to Trump (Cartas a Trump, em português), um livro com a correspondência do antigo Presidente com várias das mais influentes figuras mundiais ao longo dos anos, Trump deu uma entrevista ao site Breitbart News em que prometeu um acesso inédito à sua “vida muito fascinante”.

O livro, que será lançado no próximo mês, contém cerca de 150 cartas enviadas a Trump por inúmera figuras influentes da política, da cultura e da sociedade das últimas décadas, bem como correspondência trocada entre Trump e vários líderes mundiais durante o seu mandato, de 2016 a 2020. Estas incluem cartas de líderes como o Presidente chinês Xi Jinping, o líder norte-coreano Kim Jong-un e o ex-chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro (que esteve recentemente com Trump numa conferência conservadora nos EUA).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa entrevista por telefone ao Breitbart, Trump garantiu que os leitores iriam ter oportunidade de apreciar a sua “vida muito fascinante” e criticou várias das figuras públicas que surgem no livro, acusando-as de se terem voltado contra ele por oportunismo político aquando da sua presidência. “Conheci-os a todos e todos eles me lambiam as botas. E agora apenas metade me lambe as botas”.

Esta visão é corroboarada por pelo menos uma outra pessoa: Donald Trump Jr., filho do magnata norte-americano de 76 anos. “O meu pai viveu uma vida muito interessante e esteve rodeado de algumas das pessoas mais interessantes do mundo”, disse Trump Jr. ao mesmo site.

É incrível ver o quão rápido a adoração que tinham por ele mudou quando ele decidiu concorrer como Republicano. Letters to Trump vai mostrar exatamente o que sentiam por ele, e o quão falso o seu novo desdém é verdadeiramente”.

A ideia de que o livro iria revelar as várias celebridades que viraram costas a Trump durante o seu mandato já tinha sido levantada na última semana aquando do anúncio da publicação do livro. O site Axios divulgou uma das missivas contidas na obra, escritas por Oprah Winfrey em 2000, na qual esta terá escrito que gostaria de ser sua vice-Presidente numa eventual corrida à Casa Branca. “Infelizmente, quando concorri, em 2015, ela nunca mais falou comigo”, lamentou o antigo chefe de Estado.

Winfrey, entretanto, já respondeu à revelação da carta. Durante uma entrevista ao programa matinal CBS This Morning, da televisão norte-americana, a apresentadora de 69 anos explicou que se tratou de uma cortesia a Trump e que, quaisquer que fossem as suas intenções na altura, não se revê nas declarações atualmente.

Acho que ele tinha escrito um livro em que dizia que queria que eu fosse a vice-Presidente dele, se decidisse concorrer. (…) E eu sou do género de pessoa que pensa, ‘devia escrever uma carta. Esta pessoa fez isto, por isso devia retribuir’. (…) Podia tê-lo pensado na altura. Há 23 anos atrás podia ter achado que sim. Agora não penso isso”, justificou Winfrey.

Interessados no livro devem estar preparados a pagar bastante caro por ele: Letters to Trump terá um custo de 99 dólares (cerca de 93 euros) por uma cópia não assinada, e 399 dólares (377 euros) por uma versão com a assinatura do empresário. A publicação está a cargo da Winning Team Publishing, uma editora de cariz conservador, fundada em 2021 por Donald Trump Jr. e por Sergio Gor, consultor político e um dos principais dadores da campanha do ex-Presidente, com ligações à família Trump e a Jair Bolsonaro.