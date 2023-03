"Vou continuar a estar com ele, mas de outra forma." Mulher de Dani Alves anuncia separação em carta aberta no Instagram

“A sensação de abandono e solidão resolveu apareceu à minha porta”, escreve Joana Sanz numa carta aberta partilhada na sua conta de Instagram onde, esta quarta-feira, anunciou a separação de Dani Alves. O internacional brasileiro de 39 anos está em prisão preventiva em Barcelona desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher de 23 anos na discoteca Sutton.

Apesar de todas as polémicas em torno do futebolista desde a acusação de violação, Joana Sanz, com quem estava casado desde 2017, afirma que se mantém “do seu lado”. A modelo de 29 anos escreve que se casou com uma pessoa que lhe parecia “perfeita”, que sempre a “apoiou em tudo” e que a “ajudou a crescer”. “Custa muito aceitar que essa mesma pessoa me possa partir em mil pedaços”, continua.

E acrescenta: “Continuo e continuarei a estar com ele, mas de outra forma. Amo-o e amá-lo-ei sempre, quem disser que o amor se esquece está a enganar-se a si mesmo e não amou de verdade. Mas amo-me, respeito-me e valorizo-me mais a mim mesma (…) Aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida.”