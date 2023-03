A Autoestrada 6 (A6) está cortada ao quilómetro 9, no sentido Marateca-Caia, no concelho de Vendas Novas (Évora), devido ao despiste de um camião de transporte de automóveis, com dois feridos ligeiros, revelaram as autoridades.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal explicou que o acidente provocou “dois feridos ligeiros“, os quais, às 16h30, ainda estavam “a ser avaliados” no local por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para depois serem transportados para o hospital.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa, o despiste aconteceu na A6 na zona de Landeira, no concelho de Vendas Novas, e o alerta foi dado aos bombeiros às 15h45.

O acidente aconteceu ao quilómetro 9,300 da A6, entre a área de serviço e a saída para Vendas Novas”, precisou a fonte do comando sub-regional.

Em comunicado, a Brisa, empresa concessionária da autoestrada, revelou que a A6 está “cortada ao trânsito ao quilómetro 9 no sentido Marateca-Caia“, devido a “um incidente”.

Não há previsão para a normalização da circulação”, disse, indicando que “a alternativa recomendada é a saída para a A13 até ao nó de Pegões”, devendo os automobilistas “continuar na direção de Vendas Novas para retomar a A6”.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR confirmou, às 16h35, que “a via permanece cortada ao trânsito”.

A mesma fonte policial disse que, no camião, “seguiam dois motoristas”, confirmando apenas ferimentos num deles.