O grupo Wagner está a diversificar os seus esforços de recrutamento. Depois de anúncios de propaganda na televisão russa, em redes sociais e até em países estrangeiros, a força mercenária está agora à procura de novos recrutas… no Pornhub.

De acordo com o Daily Telegraph, o anúncio foi descoberto por um popular canal de Telegram russo que cobre a indústria pornográfica. A publicidade que circula no site de vídeos pornográficos retrata uma mulher com um chupa-chupa na boca. “Somos o exército mais durão do mundo. Estamos a contratar em todas as regiões da Rússia”, ouve-se a mulher dizer. “Não te masturbes, vem trabalhar para o grupo Wagner”.

O anúncio está acessível a utilizadores do site em várias regiões da Rússia, mas não em Moscovo — parte de uma estratégia de recrutamento russa que visa sobretudo as zonas rurais do país em detrimento dos grandes centros urbanos.

O líder do grupo Wagner confirmou na quarta-feira a existência da publicidade e disse estar de acordo com a sua divulgação. “Colocar anúncios dos Wagner em sites pornográficos é uma excelente ideia dos nossos especialistas de marketing”, afirmou Yevgeny Prigozhin, citado pelo jornal britânico. “Concordo plenamente com eles e com o conteúdo do anúncio… porque não?”

O anúncio parece encaixar-se no cada vez maior esforço de recrutamento do grupo mercenário que, nos últimos meses, já tinha recebido nas suas fileiras milhares de presidiários russos, enviados a combater na Ucrânia a troco de verem as penas perdoadas. Recentemente, a política de recrutamento nas prisões russas começou a ser utilizada pelo próprio Ministério da Defesa, aumentando ainda mais as já tensas relações entre o Kremlin e os mercenários.

Vários grupos ativistas estimam que metade destes recrutas (não há números precisos, mas estima-se que estejam nas dezenas de milhares) já morreram ou ficaram feridos em combate.