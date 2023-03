A Polícia Judiciária está a investigar um ato de vandalismo em Alfragide, na Amadora, em que três automóveis ficaram danificados, incluindo o carro usado pelo motorista da presidente executiva da TAP. De acordo com o Correio da Manhã (CM), há suspeitas de que um grupo de jovens tenha ateado um incêndio num contentor de lixo na Rua das Garagens, em Alfragide, na madrugada de quarta-feira.

O automóvel, um BMW de serviço da TAP usado habitualmente pelo motorista da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, ficou carbonizado. A PJ está a investigar não só quem foram os autores do crime, mas também se terá sido um ato de vandalismo dirigido especificamente à viatura de serviço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O CM cita fontes das autoridades e moradores locais, que referem que as chamas do contentor do lixo chegaram em poucos minutos aos três automóveis estacionados a poucos metros de distância. O veículo da TAP terá ficado carbonizado ao ponto de as autoridades não conseguirem imediatamente perceber a matrícula.

A empresa confirmou ao CM que o veículo usado pelo motorista da CEO é “uma das viaturas envolvidas no incidente”. A companhia aérea participou a ocorrência à polícia, mas não comentou as suspeitas de eventual intencionalidade do incêndio.

Christine Ourmières-Widener foi demitida da TAP, mas mantém-se em funções até ao final do mês. Esta quarta-feira, em comunicado, foi conhecido que o Estado justificou a demissão da presidente executiva e do presidente não executivo da TAP com a “violação grave, por ação ou por omissão, da lei ou dos estatutos da empresa”.