O líder oposicionista russo, Alexei Navalny, que está detido, afirmou, esta quarta-feira, que está “terrivelmente satisfeito” que um filme sobre o seu envenenamento e ativismo político tenha ganho o Oscar para o melhor documentário.

Em várias mensagens na sua conta da rede social Twitter, o político congratulou o diretor Daniel Roher e os outros envolvidos na produção de ‘Navalny, bem como a sua esposa Yulia e os seus aliados na Fundação Anticorrupção.

1/12 A few words on the Oscar from the guy who's always the last to find out.

— Alexey Navalny (@navalny) March 15, 2023